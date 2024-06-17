الخلافات تضرب الداخل الإسرائيلي (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - مجلس الحرب الإسرائيلي
ويستعرض "دوت الخليج" أبرز ما ذكره الإعلام العبري، في الإنفوجراف التالي:
وقال الإعلام العبري، إن الضغط العسكري تسبب في ضعف مؤشرات التوصل لاتفاق لتبادل أسرى، كما أن فرص اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله لا زالت قائمة، علاوةً على أن شن عملية عسكرية إسرائيلية ضد حزب الله تؤدي لتدخل إيران عسكريًا.
وبعد حل مجلس الحرب، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل مجلس وزاري جديد باسم "المطبخ الصغير"، ويضم المجلس: وزير الدفاع الحالي، وزير الشؤون الاستراتيجية، زعيم حزب شاس، رئيس مجلس الأمن القومي.
وأوضح الإعلام العبري، أن القرار يعني حرص نتنياهو على عدم ضم وزير الأمن العام ووزير المالية، وتخفيض حدة الخلافات داخل الحكومة بشأن تجنيد "الحريديم" في الوظائف العسكرية المكتبية، كما أن مخاوف من تشكيل حكومة يسارية توافق على وقف الحرب في غزة.
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