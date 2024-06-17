واشنطن: هناك مشاكل تواجه توزيع المساعدات بسبب هجوم إسرائيليين على الشاحنات

جدة - نرمين السيد - مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن هناك مشاكل تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في غزة من بينها الهجوم على شاحنات المساعدات من متظاهرين إسرائيليين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن أمريكا تواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة.

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