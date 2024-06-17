من الدعم إلى العداء.. تغير الموقف الدولي تجاه إسرائيل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - محكمة العدل الدولية

تغير الموقف الدولي والغربي، تجاه إسرائيل بسبب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، وارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية بالقطاع.





وينشر دوت الخليج من خلال الفيديوجراف التالي تغير الموقف الدولي تجاه إسرائيل من الدعم إلى العداء. البداية كانت برفع جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل بـ«العدل الدولية»، بالإضافة إلى تراجع الدعم الإسرائيلي في المؤسسات القضائية الدولية وخروج مظاهرات معارضة للممارسات الإسرائيلية في غزة.

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