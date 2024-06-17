الخارجية الأمريكية: نعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل على إعادة فتح معبر رفح

جدة - نرمين السيد - قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن أمريكا تعمل مع حكومتي مصر و إسرائيل على إعادة فتح معبر رفح، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة الإسرائيلية على تأمين دخول وخروج عمال الإغاثة من وإلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

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