مصادر فلسطينية: 17 شهيدا إثر غارات الاحتلال على وسط وجنوبي غزة فجر اليوم

مصادر طبية فلسطينية: 17 شهيدا إثر غارات الاحتلال على وسط وجنوبي غزة فجر اليوم





أكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، سقوط 17 شهيدًا إثر غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإعلام الفلسطيني بسقوط شهيدين في قصف جوي لشارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت الماضي، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 15 ألف طفل شهيد.

وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

ونوهت بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.