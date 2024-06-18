وزير الخارجية الأمريكية: نعمل على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تعمل على تعزيز قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية، مضيفا: "نجرى تسريع لوصول حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا".





وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "نعمل على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.. وسجلنا زيادة للإنفاق الدفاعى داخل الحلف". وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 527 ألفا و390 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

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