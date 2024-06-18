بن جفير: ملزمون بإعادة احتلال غزة وشمال الضفة والاستيطان هناك

جدة - نرمين السيد - وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إننا ملزمون بإعادة احتلال غزة وشمال الضفة الغربية والاستيطان هناك؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أنه بجانب عمليات الاستيطان يجب أن يكون هناك ضغط لطرد الفلسطينيين.

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