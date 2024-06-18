وزير خارجية إسرائيل يتوعد بالقضاء على حزب الله حال اندلاع حرب شاملة

جدة - نرمين السيد - وزير خارجية إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يتوعد بالقضاء على حزب الله حال اندلاع حرب شاملة.





يشار إلى أن حزب الله اللبناني استهدف ثكنة للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

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