أحاديث داخل أمريكا عن صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل.. يكشفها أستاذ علوم سياسية

جدة - نرمين السيد - د. سهيل دياب ـ أستاذ علوم سياسية

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن الأحاديث تجري بشكل سري خلال الأسابيع الأخيرة في البيت الأبيض والكونجرس بشأن صفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل، لافتًا إلى أنه كان هناك تسريبات أمس في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن كان فيها جلسة خاصة بشأن الأسلحة التي جٌمدت والتي تصل إلى إسرائيل.





وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن تسريبات الإعلام الإسرائيلي أشارت إلى أن بلينكن وعد بأن هذا الأمر سيتم ترتيبه قريبًا، تحت مزاعم أن هناك تهديدًا استراتيجيًا على إسرائيل من جانب حزب الله وإيران وما إلى ذلك، وأن الأخبار عن تجميد صفقة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل سيساعد هذه الأطراف على استمرار هذه المناوشات. وأشار إلى أن هناك أنباء عن صحة هذه الأنباء مع الضغط على الرئيس الأمريكي بايدن مع قرب الاستحقاق الانتخابي، مشددًا على أن الولايات المتحدة لم تترك إسرائيل ولن تتركها في المستقبل، لكنها تريد أن تستخدم هذه الصفقة للدفع باتجاه الإفراج عن المحتجزين في غزة من ناحية، وباتجاه التهدئة مع حزب الله في جنوب لبنان من ناحية أخرى.

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