جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مسؤولين أمنيين أعربوا عن مخاوفهم من محاولة حزب الله شن هجوم واسع يتجاوز أنماط هجماته في الأشهر الأخيرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن اليوم، استهداف موقع رأس الناقورة البحري بالطائرات المسيرة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة بالموقع الإسرائيلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولون إسرائيليون يعربون عن مخاوفهم من محاولة حزب الله شن هجوم واسع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.