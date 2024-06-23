إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله أطلق صاروخا مضادا للدروع على مبنى بإصبع الجليل

جدة - نرمين السيد - جيش الاحتلال في الضفة الغربية أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن حزب الله أطلق صاروخًا مضادًا للدروع على مبنى في المطلة بإصبع الجليل وهناك إصابات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



يذكر أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال في وقت سابق من اليوم، إنه ليس مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال، ويجري استعدادات، لكن لا يمكنن الخوض في تفاصيل الخطط.

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