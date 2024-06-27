استشهاد شخصين وإصابة عسكري بعد قصف إسرائيلي على جنوب سوريا

جدة - نرمين السيد - عدوان إسرائيلى على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا جديدا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية.





وأشارت إلى أن هذا العدوان كان حوالي الساعة 40 :23 بتوقيت دمشق، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها. ولفتت وزارة الدفاع السورية إلى أن هذا العدوان الجديد الغاشم أدى إلى استشهاد شخصين، وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

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