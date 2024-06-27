فشل الانقلاب.. انسحاب المدرعات من أمام القصر الرئاسي في بوليفيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - انسحاب الجيش في بوليفيا

أظهرت لقطات فيديو أن القوات والمركبات المدرعة في جيش بوليفيا بدأت في الانسحاب من القصر الرئاسي، بعد اقتحامها أبواب القصر الحكومي، مساء أمس الأربعاء، فيما يبدو أنها محاولة مؤامرة فاشلة للسيطرة على الحكم.





وقال الرئيس لويس آرسي، إن البلاد تقف بحزم ضد الهجمات على الديمقراطية وحث الناس على التعبئة، وفق ما قالت وكالة "أسوشيتد برس". وخلال رسالة على حسابه على موقع "إكس"، أكد رئيس بوليفيا آرسي على أهمية احترام الديمقراطية، في الوقت الذي أظهر فيه التلفزيون البوليفي دبابتين وعدد من الرجال بالزي العسكري أمام القصر الحكومي. وقال الرئيس البوليفي، وهو محاط بمسؤولين حكوميين، في رسالة فيديو أُرسلت إلى وسائل الإعلام: "لا يمكننا أن نسمح مرة أخرى بمحاولات انقلابية تودي بحياة البوليفيين". فيما ذكرت وسائل إعلام أن رئيس بوليفيا قام بتعيين قائد عسكري جديد للجيش والذي أمر بدوره قوات الجيش بالعودة إلى ثكناتها.

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