قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد أعرب عن فزعه بسبب عدم اتباع مبادئ القانون الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير.

وحذرت الصحة الفلسطينية من أن الواقع الإنساني في شمال غزة يشهد مجاعة وإبادة جماعية، لافتة إلى أن هناك نحو 10 آلاف مصاب حالاتهم حرجة ويحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

ونوهت بأن 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض، ويعانين سوء التغذية.