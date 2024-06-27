مسؤول أمريكي: واشنطن قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - بايدن ونتنياهو

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن "واشنطن قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان البيت الأبيض قد أعلن مواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية". وقال البيت الأبيض: "نواصل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ونواصل إرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل في الوقت ذاته".

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