القاهرة الإخبارية: 4 غارات جديدة تستهدف مواقع لـ الحوثيين في هذه المنطقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن الطيران الأمريكي والبريطاني نفذ 4 غارات على مواقع لـ الحوثيين في مديرية ماوية، التابعة لـ محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.





وعلى صعيد متصل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تدمير موقع رادار لجماعة الحوثيين في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية، أمس الخميس، أن الجيش الأمريكي نجح في تدمير موقع الرادار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان، أن موقع الرادار الحوثي كان يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.