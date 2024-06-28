نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - لقاء طال انتظاره - مناظرة جو بايدن ودونالد ترامب على هامش اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأميركي جو بايدن ومنافسه في الانتخابات المقبلة ورئيس أميركا السابق دونالد ترمب في مدينة أتلانتا الأميركية.

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة المناظرة الرئاسية الأولى بينهما

وتوجّه الرجلان للوقوف خلف منبرَيهما من دون أن يتصافحا. وتُجرى هذه المناظرة في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي واحدة من الولايات التي يُرجّح أن يكون لها تأثير في الانتخابات.

مناظرة رئاسية واستطلاعات وطنية

في ظل إقامة مناظرتين فقط في هذه المرحلة من الانتخابات، تكتسب مناظرة الخميس أهمية خاصة، خصوصًا في وقت كثف فيه المرشحان هجماتهما الشخصية. تشير الاستطلاعات الوطنية إلى تقارب كبير في نتائجهما.

وفيما ينهي المرشحان استعداداتهما للمناظرة، يبقى التساؤل حول ما إذا كان ترامب سيضبط ميوله العدوانية أم سيكرر مشهد أول مناظرة جمعتهما قبل أربع سنوات.

ترامب: كنت أستعد لها طوال حياتي

كنت أستعد لها طوال حياتي

وفي مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" اليمينية، قال ترامب بشأن تحضيراته للمناظرة: "أعتقد أنني كنت أستعد لها طوال حياتي... سنقوم بعمل جيد جدًا".

من جهته، سيحاول الرئيس تجنب أي زلات لسان كبيرة، ومع ذلك لم يتوان عن تسديد الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال: "دونالد ترامب أكبر تهديد لديمقراطيتنا"، وهي رسالة سيسعى لتأكيدها أثناء المناظرة.

ورغم التقارب الكبير في نتائج الانتخابات، تعطي الاستطلاعات ترامب أفضلية ضئيلة في الولايات المتأرجحة. ووفقًا لآخر استطلاع نشرته جامعة كوينيبياك، يتقدم ترامب على بايدن بفارق ضئيل على الصعيد الوطني (49% مقابل 45%).

بين الكفاءة الذهنية والخطاب التحريضي.. بايدن أم ترامب؟

وسيكون سن بايدن البالغ 81 عامًا والمخاوف بشأن كفاءته الذهنية مصدر قلقه الأكبر، بينما يتوقع أن يذكر الناخبون مسألة سن الرئيس أكثر من ترامب الذي يصغره بثلاث سنوات فقط. وقد ظهر كلا المرشحين في مناسبات عدة متعثرين في الكلام ومشوشين.

المخاوف بشأن كفاءته الذهنية مصدر قلقه الأكبر.. ماذا يفعل جو بايدن؟

ويعاني ترامب من جدل حول خطابه التحريضي وإدانته بـ34 تهمة تزوير سجلات تجارية، بالإضافة إلى قضايا جنائية أخرى. هناك مخاوف من أنه قد يستخدم عودته إلى البيت الأبيض لتصفية حسابات شخصية.

في المقابل، أمضى بايدن الأسبوع بعيدًا عن الأنظار في منتجع كامب ديفيد للتدرب على المناظرة. بينما كانت استعدادات ترامب أكثر استرخاءً، حيث تجنب التدريبات الرسمية وشارك في طاولات مستديرة غير رسمية.

وركز مساعدو ترامب على مجالات يبرع فيها مثل الاقتصاد ومكافحة الجريمة، بينما يسعى بايدن إلى تصوير ترامب كغير مؤهل للمنصب. وتغيرت استراتيجية حملة ترامب في الأيام الأخيرة بعد تحذيرات من أن خفض مستوى التوقعات من بايدن قد يساعده.

وقال جيسون ميلر، كبير مستشاري حملة ترامب، "نعلم أن جو بايدن، بعد حصوله على إجازة لمدة أسبوع كامل، سيكون جاهزًا لذلك". وروّج ترامب وفريقه لنظرية أن بايدن سيكون حيويًا بسبب تناوله عقاقير لتحسين أدائه فيما صدرت تلميحات بأن قناة "سي إن إن" متحيّزة.

وتظل إحدى أبرز نقاط ضعف بايدن هي أمن الحدود، حيث تعهد ترامب بمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك بعمليات الترحيل الجماعي. وأعلنت إدارة بايدن أن القيود الجديدة أدت إلى تراجع نسبة عبور المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 40%.

ويتوقع نسبة أكبر من الأمريكيين انتصار ترامب في المناظرة مقارنة مع بايدن (40% مقابل 30%)، لكنّ قلة منهم ترى أن المناظرة ستغير رأيهم بشأن المرشح الذي سيصوتون له.

ويصل الرئيس الخميس على متن طائرة "إير فورس وان" إلى أتلانتا للمناظرة التي يستضيفها مقر شبكة "سي إن إن"، بينما سيصل خصمه على متن طائرته الخاصة "ترامب فورس وان".