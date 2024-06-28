عاجل - فضيحة كبرى لترامب خلال المناظرة الرئاسية.. بايدن: "لقد أقمت علاقة جنسية مع ممثلة إباحية"

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أحمد جودة - القاهرة - المناظرة الرئاسية مباشر.. شن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هجومًا عنيفًا على الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلًا: "لقد أقمت علاقة جنسية مع ممثلة إباحية بينما كانت زوجتك حاملا"، ليرد ترامب عليه: "لم أقم بأي علاقة".

وقال الرئيس جو بايدن خلال المناظرة، مخاطبًا دونالد ترامب: "أنا الآن أنظر إلى شخص مدان"، مشيرًا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ارتكب بعض الهفوات في البداية، حيث أخطأ في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة رئاسته وقال بشكل غير متناسق إنه "أخيرًا تغلب على برنامج ميديكير".

وشن الرئيس السابق دونالد ترامب هجومًا على الرئيس جو بايدن بخصوص سياسات الحدود. أشار ترامب إلى أن إدارة بايدن شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب.

وأشار ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصادات أمريكا الوسطى والكوارث الطبيعية. وقال أيضًا إنه أجرى مقابلات مع مهاجرين أكدوا أنهم شجعوا على القدوم بسبب توقعهم لإدارة أكثر ترحيبًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، مواجهة الولايات المتحدة الصين وتقليص كافة الأموال التي كانت تقدمها.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن أن الاقتصاد في الولايات المتحدة كان متساقط حينما خرج ترامب من الرئاسة.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن أمريكا كان لديها أعظم اقتصاد في العالم لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن قام بشيء كارثي بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية بينه وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن فترة حكم ترامب شهدت أكبر مديونية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن دمر منظومة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الحد من إمكانية الإجهاض "أمر فظيع".

المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب

وبدأت المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب، ولم يتصافح الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب عند دخولهما إلى منصة المناظرة.

والتقى المرشحان آخر مرة في مناظرة عام 2020، حيث لم يتصافحا أيضًا بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

وقبل المناظرة، قال اثنان من مساعدي بايدن المخضرمين إنهما توقعا أن بايدن "ربما لن" يمد يده، مع قول أحدهما: "لم يكن مضطرًا لذلك في عام 2020، فلماذا يغير ذلك الآن؟"