بايدن: خفضت أسعار الأدوية للملايين.. ولن أغير سياستي بشأن الهجرة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن الولايات المتحدة لن تغير سياستها بشأن الهجرة، وسوف تعتمد على زيادة الدوريات التي تقوم بتأمين الحدود.





جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة. وشدد بايدن على أن إدارته خفضت أسعار كثير من الأدوية لملايين الأمريكيين، متابعا: "نركز على خفض أسعار المواد الأساسية".

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