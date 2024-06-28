بايدن: أنقذت إسرائيل من إيران.. ومنحت الاحتلال قنابل لا تصلح ضد المدنيين

جدة - نرمين السيد - بايدن خلال المناظرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شبكة CNN الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن مجلس الأمن والدول السبع الكبرى وافقت على الهدنة المكونة من 3 مراحل في غزة.





جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة. وتابع: "منحنا إسرائيل نوعًا من القنابل لا يصلح للمناطق السكنية لكنني أنقذت إسرائيل من إيران".

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