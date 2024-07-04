نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الخميس مباريات الاسبوع التاسع والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بمباراتين تجمع بين الأهلي والداخلية، طلائع الجيش والاتحاد السكندري. وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي: -1 بيراميدز 65 نقطة -2 الأهلي 51 نقطة -3 المصري البورسعيدي 48 نقطة -4 مودرن سبورت 44 نقطة -5 إنبي 42 نقطة -6 زد 41 نقطة -7 سيراميكا كليوباترا 41 نقطة -8سموحة 39 نقطة -9 الزمالك 38 نقطة -10 الاتحاد السكندري 37 نقطة -11 طلائع الجيش 34 نقطة -12 الإسماعيلي 31 نقطة -13 الجونة 31 نقطة -14 البنك الأهلي 30 نقطة -15 فاركو 26 نقطة -16 بلدية المحلة 23 نقطة -17 المقاولون العرب 20 نقطة -18 الداخلية 19 نقطة.