نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تستكمل اليوم الخميس مباريات الاسبوع التاسع والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بمباراتين تجمع بين الأهلي والداخلية، طلائع الجيش والاتحاد السكندري.
وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:
-1 بيراميدز 65 نقطة
-2 الأهلي 51 نقطة
-3 المصري البورسعيدي 48 نقطة
-4 مودرن سبورت 44 نقطة
-5 إنبي 42 نقطة
-6 زد 41 نقطة
-7 سيراميكا كليوباترا 41 نقطة
-8سموحة 39 نقطة
-9 الزمالك 38 نقطة
-10 الاتحاد السكندري 37 نقطة
-11 طلائع الجيش 34 نقطة
-12 الإسماعيلي 31 نقطة
-13 الجونة 31 نقطة
-14 البنك الأهلي 30 نقطة
-15 فاركو 26 نقطة
-16 بلدية المحلة 23 نقطة
-17 المقاولون العرب 20 نقطة
-18 الداخلية 19 نقطة.