الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تستكمل اليوم الخميس مباريات الاسبوع التاسع والعشرين من منافسات الدوري الممتاز بمباراتين  تجمع بين والداخلية، طلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

-1 بيراميدز 65 نقطة

-2 الأهلي 51 نقطة

-3 المصري البورسعيدي 48 نقطة

-4 مودرن سبورت 44 نقطة

-5 إنبي 42 نقطة

-6 زد 41 نقطة

-7 سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

-8سموحة 39 نقطة

-9 الزمالك 38 نقطة

-10 الاتحاد السكندري 37 نقطة

-11 طلائع الجيش 34 نقطة

-12 الإسماعيلي 31 نقطة

-13 الجونة 31 نقطة

-14 البنك الأهلي 30 نقطة

-15 فاركو 26 نقطة

-16 بلدية المحلة 23 نقطة

-17 المقاولون العرب 20 نقطة

-18 الداخلية 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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