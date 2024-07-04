نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الهند بالقاهرة يدعو للمشاركة في مبادرة زراعة الأشجار لحماية البيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت سفارة الهند بالقاهرة فاعلية خاصة للتشجيع على زراعة الأشجار، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، حيث أقيمت الاحتفالية في متحف الطفل بمصر الجديدة.

وقام رئيس وزراء الهند، السيد ناريندرا مودي بإطلاق حملة عالمية تحت عنوان "نبات واحدة من أجل أمنا الأرض"، وذلك في إطار مبادرة التشجيع على زراعة الأشجار تقديرًا لأمنا الأرض، وحث الجميع على المساهمة في جعل كوكبنا أكثر خضرة.

وللدفع قدمًا بهذه المبادرة، قامت سفارة الهند بتنظيم فعالية خاصة للتشجيع على زراعة الأشجار شارك فيها كل من الدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، والدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، والدكتورة منى سمير رمضان، مدير إدارة التوعية العامة بوزارة البيئة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين ونشطاء البيئة.

وقد حث سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه الجميع على المشاركة في مبادرة زراعة الأشجار تكريمًا لأمنا الأرض وتقديم مساهمة جليلة لحماية البيئة، مؤكدًا أنه إذا شارك كل الناس في هذه المبادرة، سوف تكون هناك ثورة بيئية.