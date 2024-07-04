نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل نونيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف نادي ليفربول الإنجليزي، من رحيل الدولي الأوروجواياني داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



نونيز الذي انضم إلى ليفربول منذ عامين، ارتبط بالرحيل عن الريدز في ظل رغبة فناربخشة بقيادة جوزيه مورينيو للتعاقد معه خلال الصيف الجاري.

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أكدت بأن النادي الإنجليزي ليس لديه أي نية للسماح للمهاجم الأوروجواياني بالرحيل هذا الصيف، مع بقاء 4 سنوات على انتهاء عقده.



وأشارت التقارير إلى أن نونيز هو أفضل لاعب في الهجوم بعد محمد صلاح، ورحيله سيكون من الصعب للغاية، بغض النظر عن المقابل المادي الذي سيعرض على النادي.

نونيز سجل 18 هدفًا وصنع 13 في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، وهو الأمر الذي يجعله يأتي خلف النجم المصري من حيث المساهمات التهديفية.

ويرفض ليفربول رحيل أي من نجوم الفريق في الموسم المقبل، من أجل البناء عليهم مع المدرب الجديد آرني سلوت الذي سيتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.