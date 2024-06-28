ستولتنبرغ: اتفاقية الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ترقى إلى درجة اتحاد البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن اتفاقية الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ترقى إلى درجة اتحاد البلدين.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة "يونهاب": "اتفاق الدفاع المتبادل يظهر مدى الاتحاد بينهما الآن. يجب أن يؤخذ هذا على محمل الجد".

كما دعا ستولتنبرغ كوريا الجنوبية إلى البدء في تسليم الأسلحة مباشرة إلى أوكرانيا، مضيفا: "لا ينبغي لنا أن نرسم أي أوجه تشابه بين مساعدة كوريا الشمالية لروسيا والمساعدة المحتملة لأوكرانيا من كوريا الجنوبية".

وأشار إلى أن المساعدات الكورية الشمالية لروسيا ستكون "غير قانونية بطبيعتها، حيث أن روسيا انتهكت القانون الدولي، بينما مساعدة أوكرانيا التي تدافع عن نفسها مشروعة".

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية خلال زيارة الرئيس بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18-19 يونيو الجاري اتفاق شراكة استراتيجية شاملة، ليحل محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة في 9 فبراير 2000.

وينص الاتفاق الجديد إلى جانب التعاون الاقتصادي والإنساني والعلمي والتقني بين البلدين، على "الدعم العسكري المتبادل في حال تعرض أي من البلدين لعدوان خارجي، حسب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقوانين روسيا وكوريا الشمالية".

وأثار هذا الاتفاق حفيظة الغرب ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية في ظل التوترات المتفاقمة في منطقة المحيط الهادئ.