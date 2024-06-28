الكرملين: نتائج الانتخابات البرلمانية في فرنسا تهمنا وموسكو تراقب ما يحدث

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، إن نتائج الانتخابات البرلمانية في فرنسا تهم روسيا، مؤكدة أن موسكو تراقب ما يحدث، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وتشير التقارير إلى تفوق حققه اليمين المتشدد في فرنسا على حساب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات المقبلة، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة في البلاد. وقبل أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية التي دعا لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قراره بحل الجمعية الوطنية نتيجة خسارة حزبه الحاكم في الانتخابات الأوروبية أمام اليمين المتطرف، توقع استطلاع للرأي تقدم حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا وحلفائه في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد بنسبة 35.5% من الأصوات. وبحسب التقرير، أفاد الاستطلاع بأن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار سيكون في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات، ومرجح أن يأتي تحالف ماكرون المنتمي للوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 19.5% من الأصوات.

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