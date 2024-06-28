العالم اليوم - الكشف عن سبب مغادرة فيل فودين لمعسكر إنجلترا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 06:24 مساءً - عاد المهاجم فيل فودين إلى معسكر المنتخب الإنجليزي في ألمانيا بعد عطلة عائلية طارئة خلال بطولة يورو 2024.

وغادر فودين معسكر منتخب "الأسود الثلاثة" في ألمانيا، يوم الأربعاء، بسبب ما وصفها المنتخب الإنجليزي بأنها "مسألة عائلية ملحة"، والتي أفادت تقارير بأنها ولادة طفله الثالث.

وأشار المنتخب الإنجليزي إلى عودة فودين من خلال منشور ترحيبي صدر يوم الجمعة، وتضمن رمزا تعبيريا لطفل.

وقال المنتخب في المنشور على منصة "إكس"، "تهانينا ومرحبا بعودتك"، إلى جانب مقطع مصور يظهر فودين وهو يسير نحو ملعب التدريب مع زميله جارود بوين.

بدأ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز جميع المباريات الثلاث مع إنجلترا في دور المجموعات بيورو 2024.

ومن المتوقع أن يكون في التشكيلة الأساسية لمباراة دور الـ16 ضد سلوفاكيا في غلزنكيرشين يوم الأحد.