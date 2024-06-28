جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال قال شهود عيان، اليوم الجمعة، إن مروحية عسكرية إسرائيلية هبطت في مستشفى هداسا بالقدس المحتلة لنقل جنود مصابين من غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



يذكر أن فصائل فلسطينية، أعلنت اليوم، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن طيران الاحتلال المروحي هبط لإجلائهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شهود عيان: هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى هداسا لنقل مصابين من غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.