الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف طواقمنا ومنشآت الجمعية في غزة

جدة - نرمين السيد - الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، للقاهرة الإخبارية، إن الاحتلال يستهدف طواقمنا ومنشآت الجمعية بقطاع غزة.





وأضافت أن 19 من طواقمنا استشهدوا وأصيب العشرات جراء الحـ ـرب الإسرائيلية على غزة.

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