الاحتلال يقصف دراجة نارية بين حولا وميس الجبل جنوب لبنان

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جدة - نرمين السيد - غارات إسرائيلية على جنوب لبنان - صورة أرشيفية
وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية إصابة شخص بجروح متوسطة، كان على متن الدراجة النارية التي استهدفها الاحتلال بين حولا وميس الجبل.
ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة بين إسرائيل وحزب الله.
وبالأمس، أبدى مسؤولون أمريكيون قلقهم المتزايد إزاء احتمال قيام إسرائيل بشن هجوم بري على لبنان في الأسابيع المقبلة، لافتين إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجلاء مواطنيها من لبنان إذا اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت المصادر الإعلامية الأمريكية إن البنتاجون بدأ بنقل بعض الأصول العسكرية إلى مناطق قريبة من إسرائيل ولبنان، لتكون على أهبة الاستعداد لإجلاء الأمريكيين عند الضرورة.
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