خطة غير حكيمة.. الإعلام العبري يسلط الضوء على تطورات الأوضاع بحدود لبنان

نقلت الصحف العبرية تقارير أمريكية تشير إلى اعتبار الجنرال الإسرائيلي جالانت الحرب ضد حزب الله قرارا غير حكيم على الإطلاق.





ورصدت الصحافة العبرية تقديرات الجيش الإسرائيلي بشأن ما وصفه بالقصف العنيف من قبل حزب الله على مستوطنات الشمال كرد فعل على الهجمات القوية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي في النبطية.

وفي إطار احتمالات الدعم الإيراني لحزب الله توالت التهديدات الإيرانية على المستويين السياسي والعسكري ضد إسرائيل بشأن تقديم إيران الدعم الكامل لحزب الله في حالة وقوع سيناريو مواجهة عسكرية بين الطرفين في هذا الإطار جاءت التقارير العبرية في ثلاثة اتجاهات إعلامية، الأول هو تصريح الحرس الثوري بدعم حزب الله صد إسرائيل، الثاني هو تقديرات أمنية إسرائيلية بحشد المئات من العناصر الشيعية في العراق للانضمام إلى الفصائل المسلحة، الثالث تصريح الوفد الإيراني الأممي بتهديد إسرائيل بالإبادة إذا بدأت حربا واسعة النطاق ضد حزب الله.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

على المستوى الميداني يتلاحظ وفق القراءات العسكرية الإسرائيلية في الصحف أن هناك نشاطا ملحوظا للفرقة 98 في شمال غزة وبالتحديد في حي الشجاعية، في هذا الإطار، تتشكل الفرقة 98 في الشمال من لواءين اثنين فقط وهما لواء سابع مدرع ولواء 35 مظلات.

اتصالا بما سبق، يتلاحظ أن الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته البرية في منطقة تل السلطان وشمال رفح لتسريع عملية القضاء على لواء رفح المشكل من كتيبتي تل السلطان ورفح، وتعجيل عملية السيطرة على كامل منطقة رفح.

على المستوى الإنساني، قرر البنتاجون تفكيك الرصيف البحري العالم في شمال غزة وعدم إعادة بناءه مجددا.

ملف المفاوضات بشأن تطورات الأوضاع في غزة

رصدت الصحافة العبرية اقتراح الولايات المتحدة نسخة جديدة منقحة للمقترح الأمريكي الإسرائيلي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي مؤخرا. في هذا الإطار، أشارت تعليقات المتابعين الإسرائيليين إلى أن هناك جهود يقودها الوسطاء بشأن استئناف المفاوضات.

اتصالا بما سبق، نقلت التقارير العبرية تصريحات مسؤولي المكتب السياسي لحركة حماس ردا على الاقتراح الأمريكي الجديد بأن حماس تقدر سقوط حكومة نتانياهو في أية لحظة بسبب عوامل سياسية تؤشر على اضطراب علاقة الحكومة مع المجتمع والجيش الإسرائيلي.

تفاعلات السياسة الداخلية في إسرائيل

وفي إطار موضوع مدى الاستقرار السياسي لحكومة نتانياهو، نشرت القناة 12 المحسوبة على المعارضة استطلاعا للرأي تبين من خلال رصد نتائجه أن هناك 37% من ناحيي الليكود يعتقدون بضرورة اعتزال نتانياهو السياسة كما يعتقد 57% من الإسرائيليين أن نتانياهو يتسبب في تقسيم المجتمع، كما يرى 54% من الجمهور أن نتانياهو قد تخلى عن قضية الأسرى، ومن ثم فإن 85% من المستطلع آرائهم يؤمنون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية للنظر في وقائع أحداث السابع من اكتوبر وأداء الحكومة في إدارة الأزمة.

على مستوى العلاقة مع السلطة الفلسطينية، أشار رئيس معهد مسجاف المحسوب على التيار اليميني المتطرف) إلى أهمية تركيز كل الانتباه السياسي والعسكري الإسرائيلي إلى تطورات الأوضاع في جنين في هذا الإطار. يومي معهد مسجاف إلى تكثيف العمليات العسكرية في شمال الضفة الغربية منعا من تطور الأحداث إلى ما يشبه أحداث السابع من أكتوبر.