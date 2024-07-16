جدة - نرمين السيد - قصف مدينة إيلات

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة التأهب بين صفوف الشرطة في إيلات خشية عملية تسلل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل.





وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في مدن وقرى الضفة الغربية، حيث ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى 9690 معتقلاً فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية، منوهة بأنه من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام إسرائيلي: حالة تأهب بين صفوف الشرطة في إيلات خشية عملية تسلل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.