مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجاعة فى غزة أصبحت حقيقة موحشة

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جدة - نرمين السيد - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة
وأضاف «منصور»، خلال كلمته أمام المنتدى السياسي لعام 2024 بعنوان "من قمة أهداف التنمية المستدامة إلى قمة المستقبل أن المجاعة في غزة تستدعي مواجهة الإخفاقات التي تسمح باستمرار هذه المظالم.
وأوضح أنه بينما يتم عقد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، فإن الحاضر في فلسطين مليء بالأوجاع والآلام بفعل الاحتلال، وعلى رأسها تضرر قطاع التعليم، حيث تحولت المدارس إلى أنقاض ومعها عقود من الجهود التي جعلت الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب تعليماً في العالم.
وأشار «منصور» إلى أنه بينما سيجتمع زعماء العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، فإن الطريق ينبغي أن يتسم بتعزيز التضامن، والسعي لتحقيق العدالة بشكل متسق ودون انتقائية أو معايير مزدوجة، والاعتراف بإنسانية بعضنا البعض وبأن مصيرنا متشابك، داعيا العالم إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية لتحقيق الأهداف قبل بلوغ عام 2030، والتي تضمن عدم وجود أي بلد فوق القانون.
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