بريطانيا: أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا وسنقف معها مهما تطلب الأمر

جدة - نرمين السيد - كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن "أوكرانيا تقاتل كل يوم من أجل الشعوب الأوروبية وسنقف معها مهما تطلب الأمر".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نرغب في زيادة تعاوننا مع شركائنا في مجالي الدفاع والأمن، وسنواصل دعم أوكرانيا. كما أكد أن بلاده ستعيد بناء روابط الثقة والصداقة مع الدول الأوروبية.

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