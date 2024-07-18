القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسع دائرة استهدافه للفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن 4 من الصيادين الفلسطينيين كانوا يتواجدون على شاطئ البحر قبالة مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، ارتقوا شهداء حينما هاجمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف، ما أدى إلى ارتقائهم شهداء على الفور.





وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصيادين الشهداء الأربعة وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات عبارة عن جثث هامدة، فيما وصل أيضًا مصاب فلسطيني بإطلاق نيران الاحتلال الإسرائيلي باتجاهه في المنطقة. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من دائرة استهدافه المواطنين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة، التي شهدت ظهيرة هذا اليوم استهدافًا لمركبة مدنية في المنطقة الغربية لمدينة دير البلح، الأمر الذي أدى لارتقاء 3 شهداء.

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