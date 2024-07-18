جيش الاحتلال: إصابة 32 عسكريا في غزة والضفة والجبهة الشمالية مع لبنان

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 32 عسكريا خلال 24 ساعة في قطاع غزة والضفة الغربية والجبهة الشمالية مع لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن المقرر أن يصادق وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، على بدء استدعاء الحريديم للخدمة العسكرية الأحد المقبل، باستدعاء ألف من عناصرهم. وبالأمس، نشبت اشتباكات بين الأمن الإسرائيلي ومتظاهرين من "الحريديم" احتجاجا على قانون يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.

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