الطيران الكويتي: تأثرت بعض الرحلات في مطار الكويت بسبب العطل التقني

وفي سياق متصل، قال مطار الملك خالد الدولي بالرياض إن العطل التقني العالمي امتد أثره على الناقلين في مطارنا،معلنًا تفعيل خطة لاستمرار الأعمال باستخدام الأنظمة البديلة.
يأتي ذلك على خلفية عطل تقني أصاب أحد الخوادم في شركة كراود سترايك العالمية للأمن السيبراني، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت عن أعطال فنية في نظامها حول العالم، ما أثر على العمليات في بلدان مختلفة، بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمستشفيات ووسائل الإعلام والبنوك والبورصات العالمية.
وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل تعرض عدد من البورصات للخلل التقني، وانضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن خلل تقني. كما تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب انقطاع الإنترنت، وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن أنظمته تأثرت بالأعطال الفنية العالمية.
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