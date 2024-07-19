نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق لبايدن بعد الحكم على غيرشكوفيتش في روسيا بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل السعي لإطلاق سراح "صحفي وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش وذلك بعد أن أدانته محكمة روسية بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي: "نحن مستمرون في السعي إلى إطلاق سراح إيفان وسنواصل القيام بذلك".

وأشار بايدن إلى أن "إعادة غيرشكوفيتش وأمريكيين آخرين إلى وطنهم هي أولوية قصوى لإدارته".

واختتم قائلا: "لن نتوقف عن محاولة إعادته إلى وطنه، أنا وجيل نصلي من أجل إيفان وعائلته".

وكانت محكمة مقاطعة سفيردلوفسك في روسيا قد أصدرت في وقت سابق من اليوم الجمعة حكما بالسجن 16 عاما على الصحفي الأمريكي في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

ووفقا للمحققين، التزم غيرشكوفيتش السرية بشكل دقيق لدى تنفيذه مهمته حيث قام بناء على تعليمات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في مارس 2023، بجمع معلومات تعتبر سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد أكد في وقت سابق أنه تم القبض على غيرشكوفيتش متلبسا بالجريمة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أنشطة إيفان غيرشكوفيتش "لا علاقة لها بالصحافة".