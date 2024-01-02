انت الأن تتابع خبر هآرتس تؤكد انهيار نظام الصحة العقلية بإسرائيل .. آخر المستجدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت صحيفة هآرتس ان نظام الصحة العقلية في إسرائيل يواجه خطر الانهيار في الوقت الذي يغادر فيه عشرات الأطباء النفسيين إلى بريطانيا بحثا عن حياة أكثر استقرارا.

وأضافت أن هذا النزوح بسبب تزايد الطلب على خدمات الصحة العقلية في إسرائيل نتيجة حرب غزة، حيث أرسل رؤساء مراكز الصحة العقلية الأسبوع الماضي رسالة إلى مراقب الدولة متانياهو إنجلمان يحذرون فيها من أن "نظام الصحة العقلية في إسرائيل يقترب من الانهيار الكامل".

وتقول هآرتس أن العشرات من الأطباء النفسيين أجروا امتحان الترخيص لممارسة الطب في بريطانيا، قبل أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في منظومة الصحة العقلية -والذي تحدث مع أحد الأطباء النفسيين- قوله "سيكسبون المزيد من المال، لكن ما يجعلهم يغادرون هو الإحباط بسبب عبء العمل الثقيل وعدم الشعور بأن الوضع سيتحسن، وفي ظل الوضع الحالي فإن عبء العمل سيزداد".

وتابع المصدر أن نظام الصحة العقلية في بريطانيا "أكثر تنظيما، وهناك ازدحام أقل، وساعات العمل أكثر عقلانية".

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتقرير القوى العاملة الطبية الصادر عن وزارة الصحة قبل عام، فإن عدد الأطباء النفسيين للفرد في إسرائيل انخفض بنسبة 19% خلال العقد الماضي، وأظهرت الأرقام التي قدمها المعهد الوطني للخدمات الصحية وأبحاث السياسة الصحية الأسبوع الماضي أنه يوجد في إسرائيل طبيب نفسي واحد في الخدمة العامة لكل 11 ألفا و705 أشخاص.

وقال شموئيل هيرشمان -الذي يرأس منتدى مديري مراكز الصحة النفسية- إن النظام ينقصه حوالي 400 طبيب نفسي.

وحذر هيرشمان من أنه في غضون 5 سنوات سيتضاعف العدد، لأن العديد من العاملين الآن يقتربون من سن التقاعد أو يتجاوزونه، فضلا عن ارتفاع نسبة من يهاجرون بحثا عن عمل مستقر.

وبحسب تقرير هآرتس، فقد وجه المنتدى رسالة إلى السلطة المختصة قال فيها "نتوجه إليكم يائسين بشأن الوضع الصعب لنظام الصحة العقلية في إسرائيل".

وأشارت الرسالة إلى الطلب المتزايد على الأطباء النفسيين منذ اندلاع الحرب على غزة، وذكرت أن "أحداث 7 أكتوبر أدت إلى ما يقدر بنحو 300 ألف مريض إضافي يحتاجون إلى العلاج على يد متخصصين مدربين".

وحذرت رسالة المنتدى من أن عواقب الحرب على الصحة العقلية مثيرة للقلق حتى الآن.

على صعيد آخر وفي آخر مستجدات الاحداث، استشهد 5 شبان صباح الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصفحة غرب بلدة عزون، شرق مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية



وأفاد ناشطون بأن جنود الاحتلال اغتالوا الشبان بعد محاصرتهم في منزل بعد أن شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر الثلاثاء مدينة من محورها الشرقي، وأظهرت مقاطع فيديو نشرت من قبل ناشطين تنكيل جنود الاحتلال بشاب مصاب قبل اعتقاله.

هذا وسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم آلياتها من مدينة جنين ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع مقاومين، حيث جرت الاشتباكات في حارة الدمج غربي المخيم، ورافق الاقتحام الإسرائيلي قطع الكهرباء عن المخيم ومحيطه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء مخيمي الجلزون شمال رام الله، وعين السلطان في أريحا بالضفة الغربية.

ويأتي ذلك ضمن اقتحامات جديدة لمدن ومخيمات بالضفة بينها مدينة جنين ومخيمها.

من ناحية ثانية، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن إسرائيل نفذت صباح اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل استهدف عددا من النقاط بريف دمشق.

وقال المصدر العسكري السوري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن عن أضرار مادية.