انت الأن تتابع خبر حماس تحذر من مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق المدنيين والمستشفيات وكل مقومات الحياة في قطاع غزة، غير آبة بالتنديد الدولي أو قرارات محكمة العدل الدولية.

واقتحم جيش الاحتلال ساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الأمل غرب خان يونس، وسط إطلاق النار بكثافة على المتواجدين في المشفى من طواقم طبية وجرحى ونازحين.

بدورها، حذرت حركة حماس، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في المستشفى.

وقالت الحركة في بيان إن "تكرار العدو الصهيوني استهدافه لمستشفيات قطاع غزة هو إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، عدا عن كونه استخفاف بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، وبمقرّرات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها في غزة".