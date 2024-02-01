انت الأن تتابع خبر الولايات المتحدة تقوم بترحيل عدد من الموريتانيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أنها قامت بترحيل عدد كبير من المهاجرين الموريتانيين غير القانونيين الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر الجدار الفاصل بينها وبينَ المكسيك.

وقالت السفارة الأمريكيّة في نواكشوط، عبر منشورٍ لها في فيسبوك، إنّ السلطات الأمريكية "أعادت عددًا كبيرًا من المواطنين الموريتانيين إلى موريتانيا في رحلة جوية جديدة" دون أن تحدد عددهم، موضِحةً أنّهم يفتقرون إلى تصريح قانوني للإقامة والعمل في الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا أعادت موريتانيين إلى بلدهم في رحلتين سابقتين أواخر العام الماضي بالاتفاق مع الحكومة الموريتانية، وتشير الإحصائيات الرسمية الأمريكية إلى أنّ قرابة 20 ألف موريتاني تمكنوا من عبور الحدود المكسيكية الأمريكية والدخول إلى الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 2021 و 2023 .