انت الأن تتابع خبر 16 شهيداً وجريحاً حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مصدر طبي، استشهاد 9 أشخاص وإصابة نحو 7 آخرين إثر غارتين إسرائيليتين على بلدتي طيرحرفا والناقورة جنوب لبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن بين "الشهداء" مقاتلين من حزب الله.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت الأربعاء، بأن طائرة إسرائيلية قصفت مقهى ببلدة الناقورة في جنوب لبنان مما أسفر عن سقوط 3 شهداء وجرحى.

وقالت الوكالة إن عددا من سيارات الإسعاف هرعت على الفور إلى مكان القصف.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن سبعة أشخاص استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة الهبارية في جنوب البلاد، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصا قتل في قصف صاروخي من لبنان على شمال إسرائيل.