انت الأن تتابع خبر السوداني: لن نسمح بزجّ العراق في ساحة الصراع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إنّ بغداد لم تتلقَّ أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال الإسرائيليّ، وأضاف: "موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع، ونحن ملتزمون بهذا".

وتابع السوداني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "الاعتداء الذي حصل على بعثة إيران في دمشق خرق واضح، وينافي القانون الدولي وهو الذي دفع إيران للرّد، رغم أننا بذلنا جهداً لاحتواء هذا الموقف". وتابع: "نحن أمام مشكلة حقيقية لما يحدث في غزّة، وهو الذي يؤثر في استقرار المنطقة والعالم، والتغاضي عن جذر هذه المشكلة يعني مزيدًا من التداعيات، واتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم".