انت الأن تتابع خبر أردوغان:نتنياهو هتلر العصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"هتلر العصر"، مشبها إياه بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، مؤكدا أن نتنياهو وحلفاءه "لن يفلتوا من العقاب".



وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارته الرسمية إلى العراق حذر الرئيس التركي نتنياهو من إعادة احتلال إسرائيل قطاع غزة قائلا "السيطرة على غزة من شأنها فتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى، وإتاحة المجال أمام استيطان الإرهابيين الإسرائيليين في غزة تجعل إسرائيل أكثر عدوانية".



وتعهد أردوغان بـ"مواصلة كشف الحقائق والصدح علنا بجرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل"، مؤكدا أن "هتلر العصر بنيامين نتنياهو وشركاءه في الجريمة لن يفلتوا من المساءلة".



وجدد الرئيس التركي تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، وقال "نحن مع إخواننا الفلسطينيين كالجسد الواحد، لا أحد يتوهم أننا ننام قريري العين وهم يتألمون".



وتابع "سنواصل بذل قصارى جهدنا للتوصل إلى حل في غزة، يمكن للآخرين تجاهل هذه القضية ونسيانها، أما نحن فليست لدينا مقاربة من هذا القبيل".