انت الأن تتابع خبر رغد صدام حسين تنشر مذكرات والدها بالمعتقل ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة أثارت ردود فعل قوية على مواقع التواصل، أعلنت رغد صدام، نجلة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، في حسابها على منصة "إكس" أنها بدأت نشر بعض من مذكرات والدها الخاصة أثناء تواجده بالمعتقل الأمريكي في العراق.

ونشرت رغد صدام حسين صورا من مذكرات والدها، وعلقت عليها قائلة: "كل عام والأمة العربية بخير.. الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم، إلا إنني وعدتك أن يكون العراق بخير بإذن الله".

وأضافت: "اليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي، لأن دور النشر لديها محاذير من نشرها، وسيكون اليوم مهما للكثير من محبيك وحتى غيرهم".

وتابعت ابنة الرئيس الراحل: "هدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، أثناء وجودك بالمعتقل الأمريكي في العراق..لك يا أبي كل الإجلال والتقدير أيها البطل المقدام، إلى جنات الخلد أيها العلم العالي. مرفق 40 صورة "جزء بسيط جدا" من مذكرات والدي الرئيس الشهيد صدام حسين في الأسر".

تفاعل نشطاء مواقع التواصل مع صور المذكرات التي نشرتها رغد صدام حسين، وانهالت التعليقات التي تتمنى للرئيس الراحل الرحمة والمغفرة، مؤكدين ان هذه المذكرات ستبقي ذكرى الرئيس حاضرة دوماً.

وتداول محبو الرئيس العراقي الراحل صور المذكرات بشكل مكثف عبر حساباتهم الشخصية، مرفقة بتعليقات المحبة والدعاء بالرحمة والغفران.