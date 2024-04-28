انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي: سنعلق العملية في رفح لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، انه من الممكن تعليق العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة من أجل التوصل إلى اتفاق، بحسب ما أفادت القناة 12 العبرية.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال، أن جيشه سيعلق العملية في رفح إذا لزم الأمر من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكان أفاد كاتس، في وقت سابق بأنه من الممكن تأجيل اجتياح رفح المزمع بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق محتجزين في غزة.

وزعم أن إطلاق سراح المحتجزين هو الأولوية القصوى بالنسبة لكيان الاحتلال.

وأضاف كاتس حول اجتياح بري مزمع على مدينة رفح، قال: إذا كان هناك اتفاق حول المحتجزين فسنعلق العملية.

ويأتي ذلك عقب بيان القيادي في حركة حماس خليل الحية، حيث ورد فيه إن الحركة تلقت رد تل أبيب الرسمي على موقفها بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، مضيفا أنها "ستدرس" المقترح قبل إعلان ردها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مصدر وصفته بالرفيع في كيان الاحتلال، أن معارضة الوزير إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال موشيه سموتريتش، تضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإفشال محاولة التوصل إلى صفقة تبادل.