انت الأن تتابع خبر موعد التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من الشهر الجاري على مشروع قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحسب نص مشروع القرار فإن الجمعية العامة "تقرر أن دولة فلسطين، في رأيها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة 4 من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة".

وتوصي الجمعية " بأن يعيد مجلس الأمن النظر في المسألة بعين التأييد، في ضوء هذا القرار وفتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 28 أيار 1948، وبما يتفق تماما مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة".

وتقرر الجمعية "منح دولة فلسطين الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في دورات وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة أو غيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك في مؤتمرات الأمم المتحدة، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء".

وتطلب الجمعية "إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأجهزة والوكالات المتخصصة والمنظمات والكيانات ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة أن تحذو حذوها"، مؤكدة "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة".

وتشدد الجمعية على أن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترامهما يشكلان حجر الزاوية للسلام والأمن في المنطقة.