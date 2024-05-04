انت الأن تتابع خبر لابيد يطالب بإرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة، الليلة، لإتمام صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن لابيد قوله: "ينبغي على نتنياهو، إرسال فريق التفاوض إلى القاهرة الليلة".



وأضاف: "يجب أنّ لا تعودوا من دون إبرام صفقة وإعادة المحتجزين، لا يوجد هناك مهمة أخرى، لا شيء آخر لنفعله".



وتابع لابيد، حديثه: "لا يوجد شيء اسمه نصر دون التوصل إلى اتفاق وعودة المحتجزين".



وتضاربت الأنباء في وسائل الإعلام العبرية في وقت سابق السبت، بشأنّ إرسال نتنياهو للوفد المفاوض إلى القاهرة من عدمه.



وتتهم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو، بمحاولة إفشال صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".



ويواجه نتنياهو، ضغوطا متزايدة لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء الحرب في غزة وإلغاء العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .