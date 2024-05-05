انت الأن تتابع خبر مقتل شخص اصطدمت سيارته بحاجز أمني للبيت الأبيض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الخدمة السرية الأميركية، في بيان، أنّه قتل سائق سيارة بعد اصطدامه بحاجز أمني أمام بوابة للبيت الأبيض، مساء يوم السبت، وقالت الشرطة إنه يتم التحقيق في الواقعة كحادث مروري لم يمثل تهديدًا على مسكن الرئيس الأميركي.

وذكرت أن السائق، الذي لم تعرف هويته على الفور، عثر عليه صريعًا الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي خارج بوابة البيت الأبيض، وذكرت شرطة واشنطن أن السيارة اصطدمت بحاجز أمني على تقاطع شارع 15 وطريق بنسلفانيا.

ووفقًا لبيان الشرطة، فإن التحقيق في الواقعة يتم باعتبارها حادثًا مروريًا. وأوضح جهاز الخدمة السرية أنه جرى تطبيق البروتوكولات الأمنية ولم يمثل الحادث تهديدًا للبيت الأبيض.