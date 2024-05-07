انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة:وفاة الأسيرة الصهيونية جودي فانشتاين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، وفاة الأسيرة الصهيونية "جودي فانشتاين" 70 عاماً متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.



وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي: إن الأسيرة الصهيونية لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.



ولفت أبو عبيدة إلى أن الأسيرة القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر، لكنّها تلقت العلاج في مستشفيات القطاع وتعافت من جراحها، وقد أعيدت لمكان الاحتجاز بعد ذلك، لكنّها أصيبت مرّة أخرى بقصف الاحتلال.

