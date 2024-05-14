انت الأن تتابع خبر تفكيك خليّة إرهابيّة موالية لداعش بالمغرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت مصادر أمنيّة مغربيّة أنه جرى، صباح الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينتي تيزنيت جنوب المغرب وسيدي سليمان شماله.

ووفق تفاصيل الحدث، فإنّ "قوة خاصة تابعة للمكتب المركزي للتحقيقات القضائية داهمت أربعة إرهابيين موالين لتنظيم داعش تتراوح أعمارهم بين 22 و 44 عامًا، وقد عثر بحوزتهم على معدّات شبه عسكرية منها صدرية مضادة للرصاص وخوذة ومنظار وقناع وبعض المخطوطات المتضمّنة لأفكار تكفيرية متطرّفة وبعض الوثائق المحمّلة إلكترونيًا والتي سيتمّ إخضاعها للخبرة الرقمية".

ويشير البحث الأولّي حسبَ إعلان الجهات الأمنية المختصّة أنّ "الأفراد الأربعة المتشبّعين بالفكر المتطرّف كانوا قد انخرطوا في أنشطة مشبوهة لجمع الأموال وتوفير الدعم اللوجستي للأعمال التخريبية التي كانوا يخطّطون لتنفيذها داخل المملكة".